Москва3 октВести.Соглашение о партнерстве Евразийского экономического союза и ОАЭ, которое вступит в силу 6 октября, даст экономический стимул ряду отраслей России. Об этом ИС "Вести" заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
Соглашение крупное, оно покрывает 86% всех тарифных линий. Если говорить о тех товарах, которые сегодня торгуются, то более 94% попадают под либерализацию. То, где у нас наиболее серьезные возможности, это продукция сельского хозяйства. Если мы говорим про промышленный сегмент, то здесь мы также получили неплохие результатысказал министр
Слепнев подчеркнул, что РФ будет ориентироваться на свои сильные стороны по тем позициям, в которых заинтересованы ОАЭ.
Эмираты активно развиваются, идет большая стройка, и в этой части мы тоже надеемся оказать поддержку своими поставками - металлургия, металлоконструкции, полимеры, стройматериалы. Кроме того, химия, медикаменты, продукция лесопромышленного комплекса - вот наши сильные стороны. Мы получаем доступ и надеемся, что бизнес будет пользоваться этими возможностямизаявил он