Министр Слепнев рассказал о возможностях для РФ при реализации соглашения с ОАЭ

Новый торговый режим с ОАЭ даст развитие сельскому хозяйству РФ Министр Слепнев рассказал о возможностях для РФ при реализации соглашения с ОАЭ

Москва3 окт Вести.Соглашение о партнерстве Евразийского экономического союза и ОАЭ, которое вступит в силу 6 октября, даст экономический стимул ряду отраслей России. Об этом ИС "Вести" заявил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Соглашение крупное, оно покрывает 86% всех тарифных линий. Если говорить о тех товарах, которые сегодня торгуются, то более 94% попадают под либерализацию. То, где у нас наиболее серьезные возможности, это продукция сельского хозяйства. Если мы говорим про промышленный сегмент, то здесь мы также получили неплохие результаты сказал министр

Слепнев подчеркнул, что РФ будет ориентироваться на свои сильные стороны по тем позициям, в которых заинтересованы ОАЭ.