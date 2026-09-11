В Росатоме сообщили об обсуждении судостроения для трансарктического коридора Лихачев заявил об обсуждении вопроса судостроения для трансарктического коридора

Москва11 сен Вести.В Росатоме идет обсуждение вопросов судостроения, в том числе и для большого проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), который станет развитием Северного морского пути (СМП). Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что восточный рукав ТТК уходит в Южную и Юго-Восточную Азию, что позволит связать большие рынки местных производителей с Россией, Европой и Евразийским экономическим союзом.

Мы, конечно, обсуждаем вопросы судостроения, в том числе и арктического, в интересах большого проекта уже Трансарктического транспортного коридора, как сказал президент на Восточном [экономическом] форуме, СМП превращается в ТТК сказал Лихачев

По его словам, Индия активно проявляет интерес к СМП, и сегодня сотрудничество сторон по этому вопросу находится на стадии активного межгосударственного взаимодействия.

С 2024 года у нас работает совместная межправительственная группа с индийцами, уже подготовлен к подписанию меморандум, где прописаны конкретные обязательства – выйти к 2030 году на грузооборот с индийской стороной не менее пяти миллионов тонн добавил он

В следующем году также запланирован первый пилотный рейс, отметил Лихачев.

Первый пилотный рейс, который позволит уже на практике убедиться и в надежности ледокольной проводки, и в реальной экономике для реального товара, для реальной поездки, так сказать. Посчитать это можно будет и в сроках, и в деньгах. Так спокойно, не сильно торопясь, но очень уверенно индийская сторона движется в эту сторону подытожил глава Росатома

Ранее сообщалось, что Россия и Индия рассчитывают до конца 2026 года подписать межправительственный меморандум о сотрудничестве в развитии СМП.