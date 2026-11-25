Путин: Москва и Астана нарастили товарооборот почти до $30 млрд Путин: товарооборот России и Казахстана приближается к $30 млрд

Москва25 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Москву в качестве главного гостя конференции Сбербанка по искусственному интеллекту, заявил, что товарооборот между странами растёт хорошими темпами и уже приближается к отметке в 30 млрд долларов.

Кроме того, подавляющая часть расчетов — более 96% — осуществляется в национальных валютах. Активно работает межправительственная комиссия, а регулярные встречи лидеров придают процессу дополнительную динамику.

Товарооборот у нас растет и хорошими темпами уже продвигается, продвигается где-то к 30 млрд, где-то 28, по-моему, с небольшим. в национальных валютах осуществляются расчеты. Тоже уже этот объем большой, 90 с лишним%, 96, по-моему сказал Путин

Токаев поблагодарил за приглашение и подчеркнул значимость форума, отметив, что тема искусственного интеллекта и цифровизации вышла на первый план, как и прогнозировал российский лидер несколько лет назад. Казахстанский президент сообщил, что уходящий год был объявлен в стране Годом развития искусственного интеллекта. По его словам, в рейтинге ООН по развитию электронного правительства Казахстан поднялся с 24-го на 16-е место в мире.

Токаев также сообщил, что из 178 совместных проектов 124 уже реализованы, остальные близки к завершению.