Президент Казахстана прибыл в Москву для участия в AI Journey 2026

Токаев приехал в Москву на международную конференцию по ИИ Президент Казахстана прибыл в Москву для участия в AI Journey 2026

Москва25 ноя Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с рабочим визитом для участия в международной конференции AI Journey 2026. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера, опубликовав кадры его прибытия.

Международная конференция AI Journey посвящена развитию искусственного интеллекта, его применению в различных отраслях экономики и перспективам внедрения новых технологий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым вечером в среду, 25 ноября.