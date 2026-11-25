Токаев отметил роль России как великой державы на саммите Токаев поздравил Путина с успешным проведением трехстороннего саммита

Москва25 ноя Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора поздравил российского лидера Владимира Путина с итогами недавнего трехстороннего саммита, прошедшего в Китае.

Казахстанский лидер заявил, что испытывал искреннюю радость касательно того, что Россия в ходе мероприятия уверенно закрепилась на лидирующих позициях в статусе великой державы.

Токаев также охарактеризовал итоговую декларацию саммита как документ с оптимальным содержанием, назвав его серьезным достижением российской дипломатии.

Президент Казахстана прибыл в Москву 25 ноября для участия в международной конференции AI Journey 2026, посвященной искусственному интеллекту. Спустя некоторое время Путин встретился с Токаевым.