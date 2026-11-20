Bloomberg: "встреча в Шэньчжэне стала крупной победой Путина" Колумнист Bloomberg: встреча РФ, Китая и США подтвердила статус России в мире

Москва20 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США стала "крупной победой президента РФ Владимира Путина и подтвердила статус его державы на мировой арене". Такое мнение выразил в своем материале по итогам саммита в Шэньчжэне колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

По его словам, встреча "Большой тройки" [России, Китая и США] не могла не состояться: она ознаменовала наступление нового миропорядка и свидетельствует о крахе попыток Запада изолировать Россию.

Уже само по себе это событие [трехсторонняя встреча лидеров РФ, КНР и США] стало крупной победой для Путина. Это подтверждает статус его страны, символизирует поражение попыток Запада изолировать Россию сказано в публикации

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября. В таком формате лидеры трех стран встречались впервые. Министр иностранных дел КНР Ван И назвал эту историческую встречу "саммитом мира".

По итогам встречи была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.