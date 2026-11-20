Кусинич: встреча в Шэньчжэне доказала, что США признают многополярность мира Политик Кусинич: трехсторонний саммит – это признание многополярности мира

Москва20 ноя Вести.Трехсторонний саммит лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне является доказательством того, что Вашингтон признает переход к многополярному миру. Об этом в беседе с ТАСС заявил экс-конгрессмен США, политик-демократ Деннис Кусинич.

По его словам, каждая из стран-участниц этой встречи играет очень важную роль в мире, и присутствие на ней США свидетельствует об изменении баланса сил на мировой арене в сторону многополярности.

Это своего рода признание того, что мы больше не живем в однополярном мире. Это хороший шаг сказал Кусинич

Экс-конгрессмен добавил, что таких трехсторонних встреч глав России, Китая и США должно быть больше, а переговоры лидеров этих стран не должны восприниматься как нечто необычное.

Между странами должно быть четкое и открытое взаимодействие не только для урегулирования кризисов, но и для поддержания диалога, который способствует пониманию и обеспечению мира отметил Кусинич

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп провели встречу 19 ноября на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Это первая в истории встреча лидеров трех держав в подобном формате. Западные СМИ уже назвали ее "крупной победой Путина" и заявили, что трехсторонний саммит лидеров России, Китая и США ознаменовал конец старого миропорядка и наступление новой эры в международных отношениях.

Ранее профайлер и эксперт по поведению человека Илья Степанов проанализировал встречу глав России, Китая и США в Шэньчжэне и пришел к выводу, что жесты Трампа выдают его сложное положение в иерархии трех лидеров.