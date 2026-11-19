Эксперт указал, почему встреча лидеров в Шэньчжэне важна для всех сторон Эксперт Луконин: все трое лидеров заинтересованы во встрече в Шэньчжэне

Москва19 ноя Вести.Сам факт трехсторонней встречи лидеров трех сверхдержав России, Китая и США важен, так как в ходе саммита обсуждаются международные вопросы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Он указал, что проведение трехсторонних переговоров демонстрирует изменение стиля ведения внешней политики Пекина.

Это изменение в сторону того, что Пекин теперь будет больше действовать в многостороннем формате – именно достижение каких-то договоренностей не только на двусторонней основе, но и на многосторонней основе… Важно, что, в принципе, эта встреча состоялась, и важно, что три лидера сверхдержав обсуждают международные вопросы сказал Луконин

Также эксперт назвал, чем важна эта встреча для российской и американской сторон.

Для нас это прорыв санкционной блокады, и важность встреч с нашими давнишними партнерами, и установление лучших отношений с США. И для председателя Си, и для президента Путина важно было удержать президента Трампа в переговорном процессе. Но ему, собственно говоря, эта встреча важна. Учитывая последние изменения во внутренней политике США, ему важно демонстрировать успехи на внешнеполитической арене, и он не меньше заинтересован в этой встрече добавил Луконин

19 ноября в китайском Шэньчжэне проходит встреча лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Председатель КНР назвал поддержание мира во всем мире главной темой трехстороннего саммита. Российский президент предложил обсудить международные экономические связи и энергетическую безопасность.