Москва19 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа в китайском Шэньчжэне может стать перезапуском всей системы международного права. Такое мнение высказал ИС "Вести" политолог и публицист, эксперт движения Народный Фронт Юрий Самонкин.

Эта историческая встреча как раз знаменует созданием некоего такого нового треугольника, и, возможно, даже перезапуском всего международного права, которое де-факто с сорок пятого года устарело. Потому что, извините меня, даже дети той войны уже уходят из жизни по причине старости. То есть мы, получается, последнее поколение, которое видело де-факто ветеранов Великой Отечественной войны вживую. Теперь все это уходит в учебники истории, и, к сожалению, в архив, потому что времени прошло уже больше 80 лет с тех событий сказал эксперт

19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне состоится трехсторонний диалог Путина, Трампа и Си. Помощник российского лидера Юрий Ушаков раскрыл, что глава государства пребывает в отличном настроении перед переговорами.