Москва20 ноя Вести.Трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США не могла не состояться и знаменует собой нечто крайне важное, а именно конец старого миропорядка и "окончательное унижение Европы". Об этом заявил в своем материале колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

В четверг три крупнейшие военные державы собрались за одним столом с [председателем КНР] Си Цзиньпином в центре. Этот саммит должен был состояться и, несмотря на недостаток конкретики, ознаменовал нечто судьбоносное: конец старого либерального мирового порядка и окончательное унижение Европы сказано в публикации

Первый саммит России, Китая и США примечателен следующим, пишет Чемпион: отныне США считают, что у них есть два равных соперника, с которыми им предстоит соревноваться в одиночку.

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп провели трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. По ее итогам была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратил внимание на прагматичный итог трехсторонних переговоров лидеров РФ, Китая и США. Он отметил, что слово "мир" на саммите АТЭС звучало в 100 раз чаще, чем за прошедшие четыре года на заседаниях Евросовета.