Фицо: слово "мир" на АТЭС звучало в 100 раз чаще, чем за 4 года на Евросовете

О мире в Шэньчжэне говорили в 100 раз чаще, чем за 4 года в Европе, указал Фицо Фицо: слово "мир" на АТЭС звучало в 100 раз чаще, чем за 4 года на Евросовете

Москва19 ноя Вести.Слово "мир" на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне звучало в 100 раз чаще, чем за прошедшие 4 года на Евросовете. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).

Глава словацкого правительства отметил, что Евросовет является европейским кабмином войны.

На китайском саммите слово "мир" звучало больше в сто раз, чем за прошедшие четыре года на заседаниях Евросовета написал Фицо

Политик добавил, что его не удивляет прагматичный итог трехсторонних переговоров с участием президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.

По итогам трехстороннего саммита была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.