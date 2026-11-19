Москва19 нояВести.Слово "мир" на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне звучало в 100 раз чаще, чем за прошедшие 4 года на Евросовете. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ).
Глава словацкого правительства отметил, что Евросовет является европейским кабмином войны.
На китайском саммите слово "мир" звучало больше в сто раз, чем за прошедшие четыре года на заседаниях Евросоветанаписал Фицо
Политик добавил, что его не удивляет прагматичный итог трехсторонних переговоров с участием президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.
По итогам трехстороннего саммита была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.