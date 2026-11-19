Москва19 ноя Вести.Китайские власти встретили подчеркнуто уважительно президента РФ Владимира Путина, прилетевшего в Шэньчжэнь на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" китаевед, публицист Николай Вавилов.

Владимира Путина встречал член Политбюро Цай Ци. Кто хорошо знает внутреннюю партийную структуру - это человек, который фактически управляет на ежедневной основе всей Коммунистической партией Китая. По сути дела, это правая рука, незаменимый начальник штаба, то есть это очень высокий уровень. И ведь на саммит в АТЭС приехали и руководители Таиланда, и руководители Вьетнама, и Индонезии, и так далее. Кто их встречал? Руководители провинции Гуандун, Хуан Куньмин, там другие, значит, представители МИД. То есть уровень на две головы ниже. И только Владимира Путина встречал, соответственно, вот Цай Ци - руководитель секретариата ЦК, или администрации президента, если наши, как бы, аналоги приводить определенные обратил внимание Вавилов

В европейских СМИ допускают, что в Шэньчжене лидеры РФ, КНР и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут договориться о новых правилах международной безопасности. Есть веские причины полагать, что этот вопрос решат, не посоветовавшись с европейскими политиками, указал депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.