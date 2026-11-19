Экс-депутат Рады: европейцы в ужасе от мысли, что встреча "тройки" состоится Килинкаров: у всех участников "тройки" есть претензии к Европе

Москва19 ноя Вести.В европейских СМИ допускают, что в Шэньчжене лидеры РФ, КНР и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп могут договориться о новых правилах международной безопасности. Есть веские причины полагать, что этот вопрос решат, не посоветовавшись с европейскими политиками. Об этом заявил комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

В Европе - истерика, наверное, она неслучайна. Проблема Европы в том, что у всех трех участников этой встречи есть претензии к Европе. Они разного характера: у китайцев – экономического, у Трампа - политического характера, у нас [РФ] - война, фактически в которой Европа принимает участие. И, конечно, это у них [европейских политиков] вызывает определенный страх и ужас, потому что, три субъекта… собрались, [они] как бы могут принять соответствующие решения. А если еще исходить из того, что Европа зависима от всех трех участников переговорного процесса, то, наверное, определенный страх и ужас вполне себе обоснованно посещают головы европейских политиков указал Килинкаров



Совместное появление и рукопожатие лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа служат подтверждением того, что "сформировалась мировая тройка", подчеркнул экс-нардеп.

Владимиру Путину, Си Цзиньпину и Дональду Трампу важно найти "культурное взаимопонимание", считает политолог, публицист, аналитик Леонид Крутаков.