Москва18 ноя Вести.Между президентом России Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином очень важно культурное сближение и когнитивное понимание. Об этом ИС "Вести" заявил политолог, публицист, аналитик Леонид Крутаков.

Очень важно культурное сотрудничество. Просто, на мой взгляд, взаимопонимание, культурное сближение, именно когнитивное понимание … Китай – это как Россия – отдельная цивилизация, с собственными представлениями о будущем, с собственными ценностями … В начале сближения любых государств лежит не торговый оборот и не экономические показатели, а именно взаимопонимание. Когда возникает зона доверия и понимания обоюдных целей и выработка взаимного стремления к чему-то, то тогда выстраиваются и экономические отношения. То есть международное сотрудничество нуждается не столько в грамотном финансовом сопровождении торговых операций, а в создании согласительных институтов и процедур между двумя странами. Вот что ключевое сказал эксперт

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова заявила, что за круглым столом во время переговоров Путина и Си в формате рабочего завтрака между ними находилась композиция из роз красных, малиновых и кремовых оттенков, голубых гортензий и светло-розовых тюльпанов и пионов. По ее мнению, этот букет символизирует сплоченность и процветание.