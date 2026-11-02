Москва2 ноя Вести.Возможная встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа будет иметь огромные последствия. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Наши китайские партнеры осознают шанс исторический, который возникает. В связи с тем, что три лидера окажутся в одно время в одном месте, они говорят о том, что они будут прилагать все усилия для того, чтобы подобная встреча состоялась, потому что она, конечно же, будет и первой в истории, и иметь, что называется, огромные последствия