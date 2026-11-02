Матвиенко назвала исторической возможную встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа Матвиенко: возможная встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа будет исторической

Москва2 ноя Вести.Если встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа состоится, она будет исторической. Об этом председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила в ответ на вопрос ИС "Вести".

По ее словам, вероятность такой встречи есть.

Никогда за всю историю встречи трех лидеров трех мировых держав за одним столом не было. И понятно, что, если она состоится, а в любом случае ведется большая подготовительная работа о наполнении повестки этой встречи … это еще не подтверждено, только обсуждается возможность, то, безусловно, это будет историческая встреча. Безусловно, мир ожидает от трех лидеров мировых держав ..., чтобы прозвучали очень серьезные сигналы о недопустимости, скажем, ядерной войны сказала Матвиенко

Председатель Совета Федерации добавила, что на данный момент нет подтверждения, что встреча состоится.

А подтвердить это должны официальные офисы трех президентов. Вот когда они подтвердят, тогда будем считать, что встреча состоится и ожидания мирового сообщества не будут обмануты отметила она

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил подготовку к встрече Путина с Си Цзиньпином в ходе саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.