Денисов: на возможной встрече лидеры РФ, КНР и США будут отстаивать свои позиции

Денисов заявил, что лидеры РФ, КНР и США будут отстаивать свои позиции Денисов: на возможной встрече лидеры РФ, КНР и США будут отстаивать свои позиции

Москва2 ноя Вести.На вероятной встрече президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп будут отстаивать свои позиции. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Денисов.

Нет таких проблем, которые лидеры не могли бы затронуть. Но с другой стороны, есть национальная позиция у всех трех сторон. И, конечно, лидеры будут отстаивать свои позиции, позиции своих стран. Так и ядерное разоружение сказал он

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что возможная встреча лидеров трех мировых держав будет иметь огромные последствия.