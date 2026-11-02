Москва2 нояВести.На вероятной встрече президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп будут отстаивать свои позиции. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Денисов.
Нет таких проблем, которые лидеры не могли бы затронуть. Но с другой стороны, есть национальная позиция у всех трех сторон. И, конечно, лидеры будут отстаивать свои позиции, позиции своих стран. Так и ядерное разоружениесказал он
Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что возможная встреча лидеров трех мировых держав будет иметь огромные последствия.