Эксперт по этикету Холгова: между Путиным и Си на АТЭС стоял букет процветания

На саммите АТЭС между Путиным и Си стоял букет сплоченности и процветания Эксперт по этикету Холгова: между Путиным и Си на АТЭС стоял букет процветания

Москва18 ноя Вести.В Китае все имеет значение, отметила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Для MK.RU она прокомментировала цветочные композиции, которыми украшены трибуна, конференц-залы и другие помещения центра, где проходит саммит АТЭС в Шэньчжэне.

На официальных встречах композиции цветов подбираются с учетом протокола и культурных кодов, превращаясь в инструмент "мягкой дипломатии", отметила эксперт. Альбина Холгова пояснила, что за круглым столом во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в формате рабочего завтрака между ними находились композиция роз красных, малиновых и кремовых оттенков, голубые гортензии и светло-розовые тюльпаны и пионы. Слева располагались небольшие подсолнухи, а среди зелени — антуриумы.

Розы в китайской культуре символизируют процветание, стабильность и долговечность. Обилие роз в композиции — это пожелание прочного и долгосрочного благополучия в отношениях рассказала Холгова

По ее мнению, между Путиным и Си стоял букет сплоченности и процветания. Красные розы подчеркивают уважение и благородство, ассоциируются с удачей. Кремовые розы намекают на деликатность, а розовые и малиновые символизируют изящество и благодарность.

На дипломатическом уровне, по ее словам, голубые гортензии - это послание о сплоченности и совместной работе, а голубой цвет символизирует мирное небо и искренность.

Присутствие подсолнухов - олицетворение солнца и жизненной силы. Подсолнух символизирует богатство, его также используют в Китае в качестве оберега, продолжила специалист. Тюльпаны в композициях являются символом вечной любви и счастья, дружбы и заботы. В китайской культуре цветком почета и богатства также выступает пион, дополнила Альбина Холгова свой рассказ.

На расширенных переговорах российской и китайской делегаций в центре зала находились несколько композиций из розово-сиреневых орхидей. Это, считает Холгова, можно прочесть как жест уважения и дружеского расположения.

В китайской культуре орхидеи издавна ассоциируются с благородством, верностью и дружбой. А мягкий оттенок представленных на переговорах орхидей придал официальной обстановке теплоту поясняет она

В КНР орхидея входит в число "четырех благородных растений" или "четырех джентльменов", наряду с цветами хризантемы и веточками сливы и бамбука.

Выражение "дружба золота и орхидеи" описывает глубокую, искреннюю и верную дружбу, которую сравнивают с ароматом орхидеи — тонким, но стойким. Именно этот аспект делает орхидею идеальным символом для дипломатических встреч, подчеркивая стремление к взаимопониманию и гармонии охарактеризовала эксперт сигналы китайских флористов

Саммит АТЭС в Шэнчжэне проходит 18 и 19 ноября. На 19 ноября намечена трехстороння встреча и переговоры лидеров России, Китая и США.