Москва18 нояВести.В Китае все имеет значение, отметила президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Для MK.RU она прокомментировала цветочные композиции, которыми украшены трибуна, конференц-залы и другие помещения центра, где проходит саммит АТЭС в Шэньчжэне.
На официальных встречах композиции цветов подбираются с учетом протокола и культурных кодов, превращаясь в инструмент "мягкой дипломатии", отметила эксперт. Альбина Холгова пояснила, что за круглым столом во время переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в формате рабочего завтрака между ними находились композиция роз красных, малиновых и кремовых оттенков, голубые гортензии и светло-розовые тюльпаны и пионы. Слева располагались небольшие подсолнухи, а среди зелени — антуриумы.
Розы в китайской культуре символизируют процветание, стабильность и долговечность. Обилие роз в композиции — это пожелание прочного и долгосрочного благополучия в отношенияхрассказала Холгова
По ее мнению, между Путиным и Си стоял букет сплоченности и процветания. Красные розы подчеркивают уважение и благородство, ассоциируются с удачей. Кремовые розы намекают на деликатность, а розовые и малиновые символизируют изящество и благодарность.
На дипломатическом уровне, по ее словам, голубые гортензии - это послание о сплоченности и совместной работе, а голубой цвет символизирует мирное небо и искренность.
Присутствие подсолнухов - олицетворение солнца и жизненной силы. Подсолнух символизирует богатство, его также используют в Китае в качестве оберега, продолжила специалист. Тюльпаны в композициях являются символом вечной любви и счастья, дружбы и заботы. В китайской культуре цветком почета и богатства также выступает пион, дополнила Альбина Холгова свой рассказ.
На расширенных переговорах российской и китайской делегаций в центре зала находились несколько композиций из розово-сиреневых орхидей. Это, считает Холгова, можно прочесть как жест уважения и дружеского расположения.
В китайской культуре орхидеи издавна ассоциируются с благородством, верностью и дружбой. А мягкий оттенок представленных на переговорах орхидей придал официальной обстановке теплотупоясняет она
В КНР орхидея входит в число "четырех благородных растений" или "четырех джентльменов", наряду с цветами хризантемы и веточками сливы и бамбука.
Выражение "дружба золота и орхидеи" описывает глубокую, искреннюю и верную дружбу, которую сравнивают с ароматом орхидеи — тонким, но стойким. Именно этот аспект делает орхидею идеальным символом для дипломатических встреч, подчеркивая стремление к взаимопониманию и гармонииохарактеризовала эксперт сигналы китайских флористов
Саммит АТЭС в Шэнчжэне проходит 18 и 19 ноября. На 19 ноября намечена трехстороння встреча и переговоры лидеров России, Китая и США.