Встреча глав России и Китая на АТЭС стала пятым контактом лидеров за год Переговоры Путина и Си Цзиньпина стали пятым контактом лидеров за год

Москва18 ноя Вести.Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стали пятым контактом глав государств с начала года. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 18 ноября, большая часть дня в графике президента РФ посвящена общению с Си. Переговоры лидеров двух стран проходят в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" на вилле "Цилиньюань".

Этот диалог стал пятым контактом и четвертой личной встречей Путина и Си с начала года. В феврале лидеры провели традиционную двухстороннюю видеоконференцию, после чего в мае российский лидер посетил Пекин с официальным визитом. Лидеры также общались на саммите ШОС в Бишкеке и во время саммита БРИКС в Нью-Дели.

В первую очередь главы двух стран в составе делегаций обсудят вопросы дальнейших перспектив развития двустороннего экономического сотрудничества. После этого общение продолжится уже в узком кругу. Вопросы внешней политики будут затронуты во время разговора в формате рабочего завтрака. По словам помощника президента Юрия Ушакова, с каждой стороны будет по несколько человек, а основными темами разговора станут в том числе стратегическое взаимодействие в АТР, Корейский полуостров и Украина.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду на большую потенциальную пользу от грядущей трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится на полях АТЭС 19 ноября.