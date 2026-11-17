Стало известно, как китайские СМИ реагируют на предстоящий саммит АТЭС ИС "Вести" показала рисунок с лидерами РФ, КНР и США из китайской газеты

Москва17 ноя Вести.Англоязычная газета Гонконга South China Morning Post перед предстоящим саммитом АТЭС в Шэньчжэне опубликовала рисунок, на котором изображены лидеры России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которые сидят вместе. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

По словам Попова, китайские СМИ пишут, что Путин, Трамп и Си "взорвут" мировую повестку. Имеется в виду, что впервые соберутся вместе лицом к лицу за одним столом, отмечает автор ИС "Вести".

В South China Morning Post – это такая газета … с либеральным оттенком. Она ближе к Гонконгу … здесь оттенки совершенно другие. Здесь … рисунок, уже ставший знаменитым, который опубликовала пресса … Здесь в бирюзовом костюме у нас Трамп, посередине Путин, по левую сторону от Путина Си Цзиньпин с чаем в зеленом френче. На полу ромашки сказал Попов

Ранее журналист заявил, что перед саммитом АТЭС в Шэньчжэне больше 140 тысяч указателей перевели на иностранные языки и расставили на вокзалах и в метро 7 тысяч устройств синхронного перевода.