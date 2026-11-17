Перед саммитом АТЭС в Шэньчжэне расставили устройства перевода, сообщил Попов Попов: перед саммитом АТЭС перевели указатели и расставили устройства перевода

Москва17 ноя Вести.Перед саммитом АТЭС в Шэньчжэне больше 140 тысяч указателей перевели на иностранные языки и расставили на вокзалах и в метро 7 тысяч устройств синхронного перевода. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Журналист на месте убедился в готовности китайского мегаполиса к проведению саммита АТЭС 18-19 ноября.

В Шэньчжэне в преддверии саммита больше 140 тысяч указателей перевели на иностранные языки и семь тысяч устройств синхронного перевода расставили на вокзалах и в метро. Три тысячи банкоматов принимают зарубежные карты, турникеты метро, иностранные кредитки в одно касание. 150 тысяч водителей добровольно отказались от поездок, а метро и автобусы в эти дни вдвое дешевле сообщил Попов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые элементы повестки встречи лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне уже согласованы. При этом участники сохранят возможность свободно обсуждать другие вопросы.