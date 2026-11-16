Москва16 нояВести.Вирусный ролик в социальных сетях сделал съемочную группу "Вестей" одной из самых узнаваемых среди иностранных корреспондентов в Шэньчжэне, где пройдет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Александр Балицкий.
Он отметил, что ранее снимал репортаж в местном метро, где в преддверии саммита запустили тематический поезд, посвященный Москве и ее достопримечательностям.
Так перед саммитом в Шэньчжэне запустили брендированный состав с фотографиями достопримечательностей российской столицы. И кто бы мог подумать, что эти съемки в китайских соцсетях станут вирусными, а журналисты "Вестей" едва ли не самыми узнаваемыми из иностранных репортеров, которых в эти дни здесь хватаетрассказал Балицкий
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что лидеры России, США и Китая могут сделать публичные заявления после проведения трехсторонней встречи в рамках саммита АТЭС. Трехсторонние переговоры состоятся 19 ноября, добавил он.