40 небоскребов одновременно участвуют в световом шоу на саммите АТЭС в Шэньчжэне Зарубин показал световое шоу на саммите АТЭС в Шэньчжэне на 40 небоскребах

Москва17 ноя Вести.Сорок небоскребов одновременно участвуют в световом шоу в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Кадры красочного представления показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что световое шоу видно из любой точки китайского мегаполиса.

То, чем Шэньчжэнь удивляет всегда, и сейчас гостей – участников саммита АТЭС тоже. Смотрите и вдумайтесь только – сорок небоскребов одновременно участвуют в этом световом шоу, которое, конечно, видно из любой точки города. Куда ни пойдешь, а везде световое шоу. Несколько программ подобного типа, одна из них называется "Эра инноваций". И как это все подчеркивает, конечно, возможности инноваций, и то, куда движется мир в условиях, конечно, если жизнь на планете будет мирной сказал Зарубин

Ранее автор ИС "Вести" Евгений Попов сообщил, что перед саммитом АТЭС больше 140 тысяч указателей в Шэньчжэне перевели на иностранные языки и расставили на вокзалах и на станциях метро семь тысяч устройств для синхронного перевода.