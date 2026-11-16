Москва16 ноя Вести.Журналисты, аккредитованные для освещения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне, получили в подарок "поющие леденцы", чай, а также шелковые платки, передает агентство РИА Новости.

Саммит АТЭС пройдет в китайском мегаполисе Шэньчжэнь 18-19 ноября​​​. Представители СМИ начали прибывать в город еще на прошлой неделе.

В официальном медиацентре при получении аккредитационного бейджа журналистам вручают рюкзак с пресс-китом. Среди подарков - "поющий леденец": карамель на палочке со встроенным динамиком, воспроизводящий китайскую песню "Встретиться с тобой в городе чудес". Композиция посвящена городу, ставшему символом стремительного развития КНР. Она стала тематической песней Шэньчжэня, принимающего саммит АТЭС.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, курирующий связанные с G20 и АТЭС вопросы, сообщил, что представители ряда стран-участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) хотят провести переговоры на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным на полях предстоящего саммита в Китае.