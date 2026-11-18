Эксперт указал, чего добилась РФ за десятилетия диалога с Китаем Эксперт Маслов: РФ способна поддерживать диалог с КНР в сложных ситуациях

Москва18 ноя Вести.Россия способна поддерживать диалог с Китаем в самых сложных ситуациях – это стало результатом дипломатических усилий за последние десятилетия. Об этом директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов заявил Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он сравнил переговоры между Россией и Китаем с тончайшей настройкой музыкального инструмента.

Когда я смотрю на различные переговоры России и Китая, этот раунд переговоров, встречи, которые были до этого у российского и китайского лидеров, мне это все очень напоминает тончайшую настройку музыкального инструмента хорошим специалистом, который прислушивается к каждому нюансу, к каждому звуку. Потому что то, чего мы добились за последние десятилетия с Китаем, – это способность поддерживать диалог в самых сложных ситуациях сказал Маслов

При этом эксперт отметил, что и китайская сторона предпринимает усилия для того, чтобы услышать позицию России.

Китай, кстати говоря, тоже большие усилия предпринимает для того, чтобы российские звуки тоже слышать. Китай пытается войти в сложную российскую душу. Вот это дорого стоит уточнил он

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях саммита АТЭС. Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом, отметив, что искренне рад встрече с ним.