Эксперт: России надо больше двигаться в АСЕАН Профессор Маслов: РФ следует тщательнее работать со странами АСЕАН

Москва15 ноя Вести.России следует тщательнее работать со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом ИС "Вести" заявил профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По его словам, у ряда государств есть запрос на изменение так называемой китайской матрицы.

Сегодня главная идея стран АСЕАН - сохранить свою самостоятельность. Каждая из них плохо срабатывает по отдельности. Но вместе они образуют силу и составляют определенный смысл, один из которых - найти себе партнеров, которые могут составить альтернативу Китаю. Но не США, не Индия подчеркнул эксперт

Маслов убежден, что такой альтернативой может быть Россия.

Нам надо больше двигаться в АСЕАН. Государства ждут, что будет какая-то альтернатива. Россия очень хорошо сейчас может позиционировать себя как альтернатива в странах Азии. И надо тщательнее работать со странами АСЕАН, продвигаться. Срабатывает уважительный подход сказал он

В воскресенье в Маниле начал работу 49-й саммит АСЕАН. Встречи на высшем уровне будут проходить до 17 ноября.