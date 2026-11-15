Москва15 ноя Вести.Россия поддерживает активную инвестиционную политику в отношении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Так, наша страна предпринимает попытки инвестировать в интеллектуальный продукт. Об этом ИС "Вести" заявил профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

По его словам, речь идет о продуктовых решениях в сфере фармпроизводства, в сфере безопасности.

Сегодня российские инвестиции в АСЕАН больше, чем из АСЕАН в Россию. Россия довольно активно инвестирует. Куда? Например, наши ребята сделали довольно интересную систему распознавания лиц, экспортируют ее в Индонезию, в Сингапур, в Китай отметил профессор

То есть там, где Россия может работать, она и работает, отметил эксперт.

Кроме того, российская фарминдустрия сейчас в Китае, в Индонезии. То есть мы начинаем экспортировать интеллектуальный продукт заявил Алексей Маслов

АСЕАН создан в 1967 году для развития экономического, политического и культурного сотрудничества в регионе. Штаб‑квартира — в Джакарте (Индонезия).

В воскресенье в столице Филиппин Маниле начал работу 49-й саммит АСЕАН. Встречи на высшем уровне будут проходить до 17 ноября под председательством президента республики.