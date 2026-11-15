Москва15 ноя Вести.В Маниле начал работу 49-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие открыл президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

Объявляю 49-й саммит АСЕАН и связанные с ним встречи на высшем уровне открытыми цитирует его речь РИА Новости

Саммит будет проходить с 15 по 17 ноября. В первый день его участники рассмотрят выполнение мирного плана по Мьянме, предусматривающего прекращение насилия, диалог между конфликтующими сторонами и доставку гуманитарной помощи. Кроме того, лидеры АСЕАН обсудят вопросы энергетической безопасности и трансграничной дымки от лесных пожаров в Индонезии.

Ранее глава МИД Филиппин Тереса Ласаро заявила, документ о морском сотрудничестве является главным из примерно ста итоговых документов саммита в Маниле. Она напомнила, что морское сотрудничество – одна из тем председательства Филиппин в АСЕАН.