Москва15 нояВести.В Маниле начал работу 49-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Мероприятие открыл президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.
Объявляю 49-й саммит АСЕАН и связанные с ним встречи на высшем уровне открытымицитирует его речь РИА Новости
Саммит будет проходить с 15 по 17 ноября. В первый день его участники рассмотрят выполнение мирного плана по Мьянме, предусматривающего прекращение насилия, диалог между конфликтующими сторонами и доставку гуманитарной помощи. Кроме того, лидеры АСЕАН обсудят вопросы энергетической безопасности и трансграничной дымки от лесных пожаров в Индонезии.
Ранее глава МИД Филиппин Тереса Ласаро заявила, документ о морском сотрудничестве является главным из примерно ста итоговых документов саммита в Маниле. Она напомнила, что морское сотрудничество – одна из тем председательства Филиппин в АСЕАН.