Москва15 ноя Вести.Власти Филиппин намерены провести переговоры с посольством России для решения проблем с оплатой, с которыми сталкиваются российские туристы, заявила РИА Новости министр иностранных дел Филиппин Тереса Ласаро.

Думаю, в связи с этим могут начаться обсуждения, особенно если будет прямое авиасообщение​​​. По этому вопросу будут обсуждения с вашим посольством