Москва15 нояВести.Власти Филиппин намерены провести переговоры с посольством России для решения проблем с оплатой, с которыми сталкиваются российские туристы, заявила РИА Новости министр иностранных дел Филиппин Тереса Ласаро.
Думаю, в связи с этим могут начаться обсуждения, особенно если будет прямое авиасообщение. По этому вопросу будут обсуждения с вашим посольствомсказала Ласаро, отвечая на вопрос об упрощении оплаты для туристов из РФ
Ранее сообщалось, что в Маниле стартовал 49-й саммит АСЕАН.