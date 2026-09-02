Москва2 сен Вести.Российский малый бизнес испытывает некоторые трудности при выходе на азиатские рынки, которые уже переполнены товарами. Об этом ИС "Вести" рассказал директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

По его словам, малый и средний российский бизнес сегодня страдает больше всего. В отличие от крупных корпораций, у которых есть ресурсы для анализа рынка и обучения кадров, небольшие компании не могут себе этого позволить. Они пытаются продавать в Китай, Индию и другие страны Азии зерно, БАДы, косметику, российское вино, но сталкиваются с проблемой: азиатские рынки переполнены товарами.

На рынках этих стран ... появляется очень много российских компаний, небольших, которые действительно стараются выжить, которые делают какую-то свою небольшую, небольшие объемы продукции и которые говорят: "Пожалуйста, помогите нам продать в Китай зерно, БАДы, косметику, она действительно качественная" или, например, какое-то российское вино и еще что-то такое. И очень сложно объяснять, что в реальности это рынки заполнены. Азиатские рынки, неважно какие: Китай, Индонезия, Индия - они переполнены товарами. И просто так, чтобы вывести товар на рынок, нужно сделать что-то особенное. Например, некое особое качество товара отметил Маслов

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