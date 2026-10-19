В ТПП сообщили о планах по развитию деловых советов в Азии и Африке

ТПП планирует развивать деловые советы в Африке и Азии В ТПП сообщили о планах по развитию деловых советов в Азии и Африке

Москва19 окт Вести.Торгово-промышленная палата намерена развивать представительства и деловые советы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Африканском континенте. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

По его данным, за рубежом у торгово-промышленной палаты есть 78 деловых советов.

Это крупнейшее объединение с точки зрения представления интересов нашего бизнеса за рубежом. У нас на сегодняшний день работает за рубежом 78 деловых советов. Ну, справедливости ради надо отметить, что 15 советов, которые относятся к европейской части в силу, так сказать, всех санкций и так далее, они сегодня заморожены, они не упразднены. Ни одна из стран не заявляла о том, что они упраздняют, но они заморожены сказал Катырин

Президент ТПП отметил, что остальные советы активно работают, особенно на азиатском направлении.

Все остальные советы достаточно активно работают и особенно серьезно развиваются на Азиатско-Тихоокеанском направлении. То есть сейчас вот с точки зрения освоения новых рынков для российского бизнеса, конечно, деловые советы значительную роль играют, в том числе и на Африканском континенте. Вот не далее как вчера мы обсуждали тему создания такого совета со странами, которые в Сахельскую группу на Африканском континенте входят указал он

Ранее Катырин сообщил, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проявляют большой интерес к совместной работе с Россией на Дальнем Востоке.