Москва30 окт Вести.Представители стран Африки больше не приходят только с просьбами, они переходят в деловую плоскость сотрудничества, рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в интервью ИС "Вести".

Сегодня страны Африки - это не то, какими они были вчера. И если вчера они приходили часто попросить, то сегодня они говорят: "Как мы будем сотрудничать? Что мы вместе будем делать?" Тон разговора уважительный, равноправный, но это не какие-то просители на сегодняшний день, это те, кто хочет сотрудничать, кто ищет наиболее оптимальные решения отметил Сергей Катырин

Он подчеркнул, что африканский рынок сегодня - это поле конкуренции многих стран, в том числе бывших колонистов. И для России важно выстраивать равноправные отношениях со странами Африки, чтобы иметь дружественный континент.