Москва30 окт Вести.России важно выстраивать равноправные отношения с африканскими странами, чтобы иметь дружественный континент. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

Выстраивать полноценные равноправные отношения с континентом в целом с Африканским союзом, с каждой отдельно взятой страной, конечно, чрезвычайно важно для всех. Но для России в силу специфики нашего сегодняшего положения, важно иметь дружественный континент отметил Катырин

Показателем позитивного настроя стран и желания сотрудничать с Россией президент ТПП считает количество стран - участниц саммита Россия-Африка, который завершается в Москве. Из 54 африканских стран 48 приехали в российскую столицу, при чем 22 из них были представлены на высшем уровне.

Надо понимать, что те, кто не приехал, это не значит, что они нам враги или противники… Есть страны, которые не приехали под влиянием МВФ и других органов, которые не рекомендовали ехать. Естественно, они не хотят рисковать своими финансами. Есть те, кто под серьезнейшим давлением американских, западноевропейских стран, которые тоже не рекомендовали, настойчиво и так далее. Это, что называется, их дело. Но в целом каких-то противников или ярых сторонников санкций там практически нет на этом континенте отметил Катырин

Ранее председатель Африканского союза, президент Бурунди Эварист Ндайишимийе обратился к российским инвесторам с призывом активнее вкладывать средства в экономику африканских стран, содействуя тем самым созданию производств с высокой добавленной стоимостью.