Москва30 окт Вести.Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин в интервью ИС "Вести" назвал ключевые направления сотрудничества, которые интересуют африканские страны.

На полях саммита Россия - Африка, который завершается в Москве, президент ТПП встретился с шестью коллегами из африканских стран.

Зацепило многое. Во-первых, понятно, что у них проблемы с энергетикой, почти все они энергодефицитные страны. Естественно, проблема энергетики — это проблема развития. Конечно, в силу того, что и население молодое, и сами они быстрорастущие, их интересует цифровизация. Естественно, что их интересует здравоохранение, сельское хозяйство. Из шести президентов [ТПП стран Африки], мне кажется, ни один не прошел мимо этих тем