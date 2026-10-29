Новак рассказал о направлениях сотрудничества России со странами Африки Новак назвал ключевые направления сотрудничества со странами Африки

Москва29 окт Вести.Вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести" рассказал о ключевых направлениях сотрудничества с африканскими странами.

По его словам, сотрудничество России со странами Африки включает почти все сферы экономики.

Это в первую очередь сельское хозяйство и переработка, поскольку эта отрасль потенциально развиваться будет в Африке. Это транспорт, промышленные предприятия, поставки оборудования. Многие страны обладают большими потенциальными возможностями в добыче полезных ископаемых. Особенно это касается нефти, газа, золота, урана. И здесь тоже наши компетенции могут пригодиться сказал Новак

Особенно вице-премьер выделил сферу электроэнергетики, в которой Россия может поделиться своим опытом.

И конечно же, это развитие электроэнергетики, поскольку в странах Африки сегодня недостаточно мощностей электроэнергетических. Здесь наши компетенции — это гидроэнергетика, солнечные панели, в целом, даже формирование энергетических схем в этих странах, поскольку Россия здесь занимает ведущую роль отметил он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании заинтересованы в размещении части своих производств в африканских странах на фоне санкционного давления.