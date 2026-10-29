Москва29 октВести.Вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести" рассказал о ключевых направлениях сотрудничества с африканскими странами.
По его словам, сотрудничество России со странами Африки включает почти все сферы экономики.
Это в первую очередь сельское хозяйство и переработка, поскольку эта отрасль потенциально развиваться будет в Африке. Это транспорт, промышленные предприятия, поставки оборудования. Многие страны обладают большими потенциальными возможностями в добыче полезных ископаемых. Особенно это касается нефти, газа, золота, урана. И здесь тоже наши компетенции могут пригодитьсясказал Новак
Особенно вице-премьер выделил сферу электроэнергетики, в которой Россия может поделиться своим опытом.
И конечно же, это развитие электроэнергетики, поскольку в странах Африки сегодня недостаточно мощностей электроэнергетических. Здесь наши компетенции — это гидроэнергетика, солнечные панели, в целом, даже формирование энергетических схем в этих странах, поскольку Россия здесь занимает ведущую рольотметил он
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские компании заинтересованы в размещении части своих производств в африканских странах на фоне санкционного давления.