В Росатоме заявили о переговорах с 42 странами Африки Лихачев: Росатом ведет переговоры по проектам с 42 странами Африки

Москва28 окт Вести.Росатом ведет переговоры с 42 странами Африки о сотрудничестве при реализации различных проектов. Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в ходе разговора с журналистами на полях саммита Россия – Африка.

Смело можно увеличить цифру до 42 [стран Африки], с кем мы в активной стадии переговоров сказал он

Еще одно направление сотрудничества России и Африки – это сельское хозяйство. Ранее агроном из Чада заявил, что российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут помочь упростить работу в этой сфере и развивать ее.