Цивилев рассказал о трудностях в африканской энергетике Цивилев рассказал, почему в Африке трудно построить эффективную энергетику

Москва28 окт Вести.Министр энергетики России Сергей Цивилев в интервью ИС "Вести" рассказал, почему в африканских странах трудно построить эффективную энергетику.

По его словам, энергетика имеет особую роль в развитии экономики. В Африке, например, экспорт топлива осложнен из-за особенностей географии, нехватки водных ресурсов.

Берем, к примеру, Африку. Трудно будет построить эффективную энергетику, потому что некоторые страны, к примеру, не имеют выхода к морю, трудно туда завозить сжиженный газ или нефтепродукты. Не все страны имеют большие водные ресурсы, чтобы получать энергетику. Не все страны имеют свою добычу газа, не могут быть удовлетворены полностью объемами того газа, который есть на территории сказал Цивилев

Энергетика обладает настолько высокими технологиями, что только профессионалы могут работать в отрасли, резюмировал Цивилев. Он подчеркнул, что энергетика толкает страны к кооперации и объединению, которых можно достичь только через переговоры и дружбу.

Ранее эксперты назвали условия для инвестиций России в страны Африки.