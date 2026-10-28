Эксперты назвали условия для инвестиций России в страны Африки "Ведомости": инвестиции РФ в Африку имеют выраженную отраслевую структуру

Москва28 окт Вести.Российские инвестиции в Африку следует концентрировать в тех странах и проектах, где уже есть понятный торговый поток или ожидаемый долгосрочный спрос. Такое мнение выразили эксперты-авторы доклада "Инвестиционные контуры Африки: условия, возможности и модели присутствия российского бизнеса". Он был подготовлен изданием "Ведомости" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ и фондом "Росконгресс".

Авторы отмечают, что российское предложение для Африки имеет выраженную отраслевую структуру. Чаще всего инвестиции связаны с энергетикой, атомными технологиями, минеральными удобрениями, геологией, добывающей промышленностью, металлургией, машиностроением, транспортными решениями и образованием.

При этом китайские компании преимущественно инвестируют в масштабные инфраструктурные и производственные цепочки, компании из стран Персидского залива выбирают отрасли логистики, энергетики и недвижимости, а западные компании - добычу, финансы и сферу услуг.

России рациональнее концентрировать капитал там, где технологическая компетенция соединяется с уже существующим торговым потоком или гарантированным долгосрочным спросом говорится в докладе

По данным доклада, Россия имеет сильные позиции в агропромышленной сфере, где российские поставщики занимают порядка 20% доля удобрений на африканском рынке, энергетике, особенно если рассматривать крупные интегрированные проекты, а также добыче, где российские компетенции могут применяться не только через приобретение активов, но и через геологоразведку, инженерные услуги, оборудование и энергообеспечение.

Также Россия заинтересована в экспорте в Африку образовательных услуг.

Интерес связан с подготовкой специалистов для проектов, поскольку дефицит квалификации во многих случаях непосредственно ограничивает глубину локализации отмечается в докладе

Международный форум "Россия - Африка" пройдет в Москве с 28 по 29 октября.