Посол Алжира рассказал о значении его страны для выхода РФ на рынки Африки Посол Джуама: Алжир может стать для России воротами в Африку

Москва26 окт Вести.Алжир может предоставить России выход на рынок Африки, став для нее воротами на этот континент. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол Алжирской Народной Демократической Республики в России Туфик Джуама.

По его словам, Алжир можно считать очень важным партнером России - и не только потому, что там живут 45 млн потенциальных потребителей российских товаров.

Наша страна может предоставить России доступ к африканскому рынку. У Алжира есть все ресурсы и потенциал в том, что касается и портовой, и дорожной инфраструктуры, чтобы стать воротами в Африку. Также Алжир географически находится в центре северной части Африки и может быть для России связующим звеном и с европейской частью, и с ближневосточной частью континента. У нас очень большие возможности и потенциал для того, чтобы иностранные инвесторы могли работать здесь. И я считаю, что наши российские друзья могут использовать эти возможности подчеркнул дипломат

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