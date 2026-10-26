Посол Алжира: в вузах СССР и России учились 20 тыс алжирцев Посол Алжира Джуама: 20 тысяч алжирцев получали образование в СССР и РФ

Москва26 окт Вести.Советский Союз и Россия сыграли большую роль в подготовке алжирских кадров, 20 тысяч граждан Алжира получали образование в вузах страны. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол Алжира в России Туфик Джуама.

По его словам, Алжир гордится таким союзничеством.

Факты, которыми мы гордимся: Советский Союз, а после Российская Федерация сыграли большую роль в образовании, в подготовке многих алжирских кадров. Примерно 20 тысяч алжирцев учились в разных советских, а затем российских вузах. И именно они могут считаться своего рода мостиками между двумя нашими странами сказал Джуама

Он выразил благодарность России за оказанную в сфере образования поддержку.

Прежде всего, я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить слова благодарности России от имени моего государства за поддержку, которая была нам оказана. Со времени обретения независимости нам предоставлена квота на обучение в вузах. Для алжирских студентов выделяются стипендии, и это также отражает крепкие отношения между нашими странами. Многие алжирские студенты получили возможность обучаться в России, и сейчас они занимают очень важные и ответственные посты в нашей стране… Большая часть таких выпускников хранят добрые воспоминания о России. Кроме того, у нас есть порядка 3 тысяч студентов, многие из которых обучаются в России по очень важным направлениям: медицина, инновационные технологии, и все они очень довольны сообщил посол

Как отметил дипломат, расширяется и сотрудничество между вузами двух стран.

Также имеется очень важный аспект, который продвигает и расширяет это взаимодействие — это сотрудничество между вузами двух стран. В наших университетах есть программы обучения на русском языке, и это очень важно заключил Джуама

Ранее посол РФ в африканской стране Алжир Алексей Соломатин рассказал, что сотрудничество двух государств расширяется, охватывая новые сферы. В частности, развиваются взаимодействия в медицине, цифровых технологиях, гуманитарной и культурной сферах.