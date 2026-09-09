Москва9 сенВести.Алжир заинтересован в расширении сотрудничества с Россией не только в сфере образования, но и в налаживании экономических связей, включая поставки продукции растениеводства и животноводства. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
По его словам, на встрече с послом Алжира обсуждались перспективы партнерства государств, которое уже развивается в образовательной сфере.
Прошла встреча с послом Алжирской Республики. Они заинтересованы в сотрудничестве. Но оно пока у нас развивается в части образования. Наше высшее учебное заведение Державинский университет, обучает чуть меньше трехсот студентов. В основном это блок, связанный с медицинским образованиемзаявил Первышов
Губернатор также отметил интерес алжирской стороны к сотрудничеству в сфере торговли.
Посол поставил вопрос о необходимости налаживать и интегрировать уже экономические связи. Они заинтересованы тоже в тамбовской продукции, в различных [сферах]: и растениеводства, и животноводства. Сейчас будем об этом думатьсообщил Первышов
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что агентство работает над вопросом возобновления авиасообщения с Алжиром.