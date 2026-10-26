Москва26 октВести.Россия и Алжир могут возобновить прямое авиасообщение между странами в начале 2027 года, заявил посол России в Алжире Алексей Соломатин в интервью РИА Новости.
Процесс требует времени. В частности, необходимо обеспечить присутствие представителей авиакомпании Air Algerie в Москве, отметил посол.
Мы надеемся возобновить прямые рейсы между Алжиром и Россией в начале 2027 года. Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направленииприводит РИА Новости слова Соломатина
Возобновление прямого авиасообщения представляет особую важность для многочисленных алжирских студентов, обучающихся в российских вузах, пояснил посол.
Соломатин заявил также, что Россия и Алжир расширяют сотрудничество во многих областях.