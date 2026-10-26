Соломатин: Россия и Алжир могут возобновить прямое авиасообщение в 2027 году

Россия и Алжир могут в начале 2027 года возобновить прямое авиасообщение Соломатин: Россия и Алжир могут возобновить прямое авиасообщение в 2027 году

Москва26 окт Вести.Россия и Алжир могут возобновить прямое авиасообщение между странами в начале 2027 года, заявил посол России в Алжире Алексей Соломатин в интервью РИА Новости.

Процесс требует времени. В частности, необходимо обеспечить присутствие представителей авиакомпании Air Algerie в Москве, отметил посол.

Мы надеемся возобновить прямые рейсы между Алжиром и Россией в начале 2027 года. Рассчитываем добиться определенных успехов в этом направлении приводит РИА Новости слова Соломатина

Возобновление прямого авиасообщения представляет особую важность для многочисленных алжирских студентов, обучающихся в российских вузах, пояснил посол.

Соломатин заявил также, что Россия и Алжир расширяют сотрудничество во многих областях.