Посол Алжира в РФ сообщил о работе по возобновлению прямых рейсов между странами Посол Алжира в РФ: ведется работа по возобновлению прямых рейсов между странами

Москва26 окт Вести.Алжир и Россия работают над тем, чтобы восстановить прямое авиасообщение между странами. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал посол Алжира в России Туфик Джуама.

Он обратил внимание на то, что российская аудитория мало знает о потенциале Алжира. Важно привлекать туристов из России, считает Джуама.

Считаю, что наша страна недостаточно делает для того, чтобы познакомить российскую аудиторию с туризмом в нашей стране. Алжир очень большой, более 2 млн кв. км, разнообразный рельеф, более 1 600 км средиземноморского побережья. Сахара — одна из самых красивых пустынь. Даже позволю себе утверждать, что самая красивая в мире, поскольку это отмечали очень многие. Привлечение российских туристов в Алжир нужно начать с организации поездок для российских туроператоров, чтобы они сами ознакомились и увидели наш потенциал. Мы также работаем над тем, чтобы восстановить прямые рейсы между Алжиром и Москвой сказал посол

Ранее посол России в Алжире Алексей Соломатин сообщил о возможном возобновлении прямого авиасообщения между странами в начале 2027 года.