Москва20 октВести.Авиационные власти и компании ведут переговоры относительно возможности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
По его словам, о результатах пока говорить рано.
Пока переговоры, если и ведутся, то ведутся между авиационными властями и компаниями. Ну, о результатах еще преждевременно говоритьподчеркнул Руденко
Он также заявил, что Москва фиксирует определенные заявления корейских властей относительно желания нормализовать отношения с Россией.