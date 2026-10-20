Руденко: ведутся переговоры по возобновлению авиасообщения с Южной Кореей

Россия и Южная Корея обсуждают возобновление авиасообщения Руденко: ведутся переговоры по возобновлению авиасообщения с Южной Кореей

Москва20 окт Вести.Авиационные власти и компании ведут переговоры относительно возможности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей. Об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По его словам, о результатах пока говорить рано.

Пока переговоры, если и ведутся, то ведутся между авиационными властями и компаниями. Ну, о результатах еще преждевременно говорить подчеркнул Руденко

Он также заявил, что Москва фиксирует определенные заявления корейских властей относительно желания нормализовать отношения с Россией.