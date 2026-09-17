Россия обсуждает возобновление прямого авиасообщения с Японией и Южной Кореей МИД РФ: авиакомпании ведут консультации с Токио и Сеулом о запуске прямых рейсов

Москва17 сен Вести.Российские авиакомпании ведут технические переговоры с Японией и Южной Кореей о возобновлении прямого авиасообщения, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Технические консультации продолжаются на уровне непосредственно наших авиакомпаний и транспортных агентств. Разговор непростой идет … К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры. Тем не менее мы надеемся, что все-таки нам удастся восстановить это сообщение. Тем более что оно экономически выгодно для них отметил Руденко

В Сеуле и Токио сохраняется устойчивый интерес к восстановлению авиасообщения с Россией. Стремление Японии перезапустить прямые рейсы отметили в российском посольстве в Токио. В авиакомпании JAL сообщали, что вопрос о возобновлении перелетов будет рассматриваться после создания необходимых условий.

По данным японской туристической организации, за первые восемь месяцев 2026 года Японию посетили 131,9 тысячи российских туристов, что на 22,1% больше, чем за тот же период 2025 года.

Аналогичная тенденция наблюдается и с Южной Кореей: за первые четыре месяца 2026 года эту страну для отдыха выбрали более 75 тысяч граждан России, что на 10% превышает показатели прошлого года, сообщила Ассоциация туроператоров России.