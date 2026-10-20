В МИД РФ фиксируют заявления Южной Кореи о нормализации отношений Руденко: Россия фиксирует заявления Южной Кореи о нормализации отношений

Москва20 окт Вести.Москва обращает внимание на заявления южнокорейских властей о планах нормализовать отношения с РФ, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

Дипломат в беседе с журналистами указал, что российская сторона не была инициатором разрыва отношений с Сеулом. В первую очередь, Республика Корея поддержала антироссийские санкции.

Да, мы фиксируем определенные заявления южнокорейских властей относительно желания нормализовать эти отношения, но одновременно они говорят, что такая нормализация полностью может состояться только после, как они утверждают, изменения геополитической ситуации, что и означает завершение украинского конфликта ответил Руденко

Ранее директор южнокорейского Института евразийских стратегических исследований Пак Пен Хван в интервью ИС "Вести" заявил, что население страны разочаровано отношениями с Киевом и желает нормализовать контакты с Россией.