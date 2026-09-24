Korean Air: возможность прямых рейсов в РФ зависит от соответствующих условий

В Korean Air рассмотрят возможность прямых рейсов в РФ, когда позволят условия Korean Air: возможность прямых рейсов в РФ зависит от соответствующих условий

Москва24 сен Вести.Авиакомпания Korean Air рассмотрит возможность прямых рейсов между Россией и Республикой Корея (РК) при наличии подходящих условий для этого.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведущего национального южнокорейского авиаперевозчика.

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Ранее президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо сообщил, что южнокорейские авиакомпании ведут переговоры с российской стороной о возможности возобновления прямых рейсов.