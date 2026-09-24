Москва24 сенВести.Авиакомпания Korean Air рассмотрит возможность прямых рейсов между Россией и Республикой Корея (РК) при наличии подходящих условий для этого.
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведущего национального южнокорейского авиаперевозчика.
Korean Air рассмотрит возможность сотрудничества, когда позволит ситуациязаявили в авиакомпании
Ранее президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо сообщил, что южнокорейские авиакомпании ведут переговоры с российской стороной о возможности возобновления прямых рейсов.