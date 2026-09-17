Москва17 сенВести.Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ведет переговоры с авиационными властями Израиля о снятии ограничений на полеты компании "Аэрофлот" в эту страну, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
"Аэрофлот" с весны 2022 года прекратил выполнение рейсов в Израиль. В настоящее время авиасообщение между двумя странами поддерживают авиакомпании Red Wings и "Азимут".
Мы, конечно, в первую очередь, ставим в приоритет необходимость снятия ограничений для полетов авиакомпании "Аэрофлот" в Израиль, и в этом контексте наши дискуссии продолжаютсязаявил Ядров в интервью РИА Новости
Переговоры проводятся как с послом Израиля, так и с руководством местных авиационных властей.
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