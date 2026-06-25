Израильская компания El Al временно отменяет рейсы в Москву Kan: авиакомпания El Al приостановит рейсы между Тель-Авивом и Москвой

Москва25 июн Вести.Крупнейший израильский авиаперевозчик El Al принял решение временно прекратить полеты по маршруту Тель-Авив — Москва. Об этом сообщает местная гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

Согласно имеющейся информации, меры вводятся "в связи с развитием событий между Россией и Украиной". На данный момент речь идет о приостановке рейсов на ближайшие несколько дней. Ожидается, что на следующей неделе компания проведет повторную оценку обстановки, по итогам которой будет принято решение о возможном возобновлении авиасообщения.

Ранее посольство России призвало россиян воздержаться от поездок в Израиль на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.