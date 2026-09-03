Глава Росавиации Ядров: у ИКАО нет полномочий закрыть небо над Россией

В Росавиации заявили об отсутствии у ИКАО права закрывать небо России Глава Росавиации Ядров: у ИКАО нет полномочий закрыть небо над Россией

Москва3 сен Вести.Международной организации гражданской авиации (ИКАО) не обладает полномочиями самостоятельно закрыть воздушное пространство над Россией, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В ответ на вопрос о возможном закрытии неба Ядров заметил, что ИКАО может только выдавать соответствующие рекомендации.

Они только могут рекомендовать сказал глава Росавиации

Он также отметил, что Росавиация готова взаимодействовать с ИКАО по вопросам безопасности гражданских полетов. Однако официальных контактов с Международной организации гражданской авиации по данному вопросу пока не было.

Ядров также уточнил, что на сегодняшний день Россия сохраняет авиасообщение с 37 странами.

2 сентября Росавиация выпустила NOTAM в ответ на опубликованный украинскими авиационными властями документ о якобы небезопасности воздушного пространства РФ. В Росавиации указали на то, что опубликованные Украиной документы не имеют юридической силы. Кроме того, они нарушают положения Конвенции о международной гражданской авиации.