Москва3 сенВести.Международной организации гражданской авиации (ИКАО) не обладает полномочиями самостоятельно закрыть воздушное пространство над Россией, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
В ответ на вопрос о возможном закрытии неба Ядров заметил, что ИКАО может только выдавать соответствующие рекомендации.
Они только могут рекомендоватьсказал глава Росавиации
Он также отметил, что Росавиация готова взаимодействовать с ИКАО по вопросам безопасности гражданских полетов. Однако официальных контактов с Международной организации гражданской авиации по данному вопросу пока не было.
Ядров также уточнил, что на сегодняшний день Россия сохраняет авиасообщение с 37 странами.
2 сентября Росавиация выпустила NOTAM в ответ на опубликованный украинскими авиационными властями документ о якобы небезопасности воздушного пространства РФ. В Росавиации указали на то, что опубликованные Украиной документы не имеют юридической силы. Кроме того, они нарушают положения Конвенции о международной гражданской авиации.